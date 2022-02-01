外交部：駐宏國使館1人確診 依規定居家隔離休養

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（中央社台北1日電）針對駐宏都拉斯大使館及駐秘魯代表處各有一名人員確診COVID-19，外交部今天發布新聞稿表示，兩人均已依規定居家隔離休養，駐宏國使館領務服務採預約制，駐秘魯代表處領務服務正常運作。

副總統賴清德25日擔任特使搭乘專機，前往友邦宏都拉斯出席27日總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，甫於30日抵台，現傳出宏國使館人員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），引發外界關注。

外交部對此表示，駐宏國大使館及駐秘魯代表處近日各有一名人員經核酸檢測結果呈陽性確診，兩人均已依規定居家隔離休養，駐宏國大使館及駐秘魯代表處已依照擬定的防疫計畫進行應處。

至於領務事宜，外交部說，目前駐宏都拉斯大使館領務服務採預約制，有急件需求民眾可向大使館預約辦理；駐秘魯代表處領務服務則正常運作。

外交部指出，由於Omicron變種病毒株蔓延，宏都拉斯及秘魯疫情升溫，將持續與相關館處保持聯繫，適時提供必要協助，以確保人員健康，同時維持核心業務的順利運作。（編輯：康世人）1110201