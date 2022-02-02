立院亮點 文化走廊國會藝廊飄藝文氣息

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（中央社記者范正祥台北2日電）立法院為國家最高立法機關，除了立委議事問政，立法院區也有一些亮點，包括「文化走廊」和「國會藝廊」，常年展示台灣藝術家創作，最高民意殿堂飄藝文氣息，別具風格。

為增添國會辦公空間的文化氛圍，展現國家文化藝術底蘊，自民國89年起，國立歷史博物館協助立法院辦理文化走廊及國會藝廊台灣中青生代藝術家創作展。

立法院長游錫堃自109年2月1日上任以來，根據立法院統計，立法院文化走廊累計已有連續13個檔期的展覽，展示包括工筆、書法、水墨、水彩、版畫、油畫、木雕畫；國會藝廊累計也有連續13個檔期的展覽，展示包含木雕、琉璃、雕塑、金工琺瑯、藺草編織、天目、金屬創作、生態木雕、陶藝、葫蘆、木作。

游錫堃接受中央社記者訪問時表示，立法院文化走廊和國會藝廊鼓勵台灣藝術家創作，過去擔任宜蘭縣長時就以「文化立縣」為施政主軸，努力實踐文化深耕，當時做了一些努力，其中包括開啟了蘭陽博物館建館的構想。

被問到觀賞文化走廊和國會藝廊各種藝術品的心得，游錫堃表示，展示的藝術品，真、善、美引起共鳴，意境無窮，「我所看的和別人看的，每個人的詮釋不一定相同」，就像清朝人所說，「作者之用心未必然，讀者之用心何必不然。」

國民黨立委曾銘宗受訪時表示，他經過文化走廊和國會藝廊時常會欣賞藝術作品，除了介紹一些藝術家、提供藝術作品在國會殿堂展示空間，也沖淡了立法院的政治氣息，讓藝文氣息進國會非常好，甚至可以擴大辦理。

國會藝展目前檔期1月3日至2月28日分別於文化走廊及國會藝廊展出「彼時當下—陳凱森印象系列油畫展」與「蘊菁陶采—李仁燿陶藝創作展」，推廣本土藝術，也為國會新年開始增添藝文氣息；因為展覽位於立法院辦公區，未對外開放。

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根據國立歷史博物館藝文活動平台提供的展覽資訊介紹，雲林出生的陳凱森從小對於旅遊與寫生有著濃厚的興趣，這次展出陳凱森「印象系列」的油畫，匯集歷年來至世界各地旅遊采風的所見所聞以及在未知的旅行中捕捉到的每一寸感動。

台灣本土陶藝家李仁燿自幼接觸書法及陶藝，創作多元。這次在立法院國會藝廊展出李仁燿「小口瓶」系列作品，他取材家鄉苗栗富含鐵質的土壤，以一氣呵成的技法拉製出瓶口內徑最小只有0.01公分、僅容髮絲通過的雅致作品。（編輯：林興盟）1110202