立委揪團玩桌遊 過年交流感情也兼顧防疫

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（中央社記者王揚宇台北2日電）今天是大年初二，民進黨立委許智傑邀立院同仁玩桌遊，題目緊扣時事梗，笑聲不斷；立委們紛紛表示，桌遊能增加互動，很適合過年團圓時交流感情，而且也能減少外出兼顧防疫。

許智傑發起政治板「估估劃劃」桌遊活動，邀請同黨立委莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、林楚茵、陳亭妃、林靜儀，以及無黨籍立委林昶佐一同參與。

遊戲分為2隊、4人一組，立委們用自己名字取了充滿吉祥寓意的隊名，分別為「許願易定贏」及「妃昶惠連莊」。每隊依序推派一位出題，計時一分鐘，進行快問快答，可以運用動作輔助、同義詞、反義詞，但不能說出題目中的字，4回合後統計各隊成績。

許智傑說，新年闔家團圓、不談政治，玩桌遊是相當不錯的休閒娛樂，因此今天找立院同事玩「估估劃劃」快問快答，讓大家一起腦力激盪一下。

蔡易餘指出，他平時上政論節目發言游刃有餘，但這次碰上腦力和時間雙重壓力，有了全新體驗。

莊瑞雄笑稱，打全壘打可能還比這個桌遊簡單，明明腦袋有想到但嘴巴跟不上，不過動腦的過程十分療癒，不同的思考方式充滿挑戰，也歡迎大家來服務處找他玩桌遊。

林靜儀指出，這是她第一次玩桌遊，過年期間透過桌遊聯繫親友間的感情，還能兼顧防疫減少外出，是很不錯的休閒活動。（編輯：楊凱翔）1110202