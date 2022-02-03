黃郁婷穿中國隊服惹議 藍綠立委盼為台灣好好表現

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（中央社記者陳俊華台北3日電）台灣競速滑冰選手黃郁婷在練習影片身穿中國隊服惹議。民進黨立委王定宇說，政治上的聯想盡量減少、給選手最大支持；國民黨立委廖婉汝表示，既然台灣已派員參加，希望黃郁婷能代表台灣好好表現、爭取好成績。

不過，民進黨立委林俊憲認為，黃郁婷事後卻不認為這件事本身有問題，這種「背叛」的感受才是民眾怒氣來源；中廣董事長趙少康也指出，國家花這麼多錢派13個成員陪4名選手出征，不應只是讓選手去結交朋友，黃郁婷的行為和言論傷害很多台灣人的情感。

第24屆北京冬季奧林匹克運動會2月4日開幕，黃郁婷日前在社群媒體貼出練習影片，身穿印有China字樣的中國隊服引發爭議；黃郁婷下架影片並表示，「運動歸運動，在運動界裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友，我也不想要模糊焦點」。體育署則提醒選手要有這方面敏感度，須特別注意。

國民黨立委廖婉汝向中央社記者表示，中華代表隊也有制服，黃郁婷會穿中國隊服或許有一些因素，如果不是刻意的，只是選手間的活動，放上網難免會引發一些爭議；既然台灣已經派員參加，希望黃郁婷能代表台灣好好表現、爭取好成績。

民進黨立委王定宇指出，作為選手在國際上交換球衣很常見，不用做過度聯想，畢竟黃郁婷是代表國家到奧運場域為國爭光，給予最大鼓勵，政治上的聯想盡量減少，要給選手最大支持、最少干擾。

民進黨立委林俊憲在臉書發文指出，大家生氣的點不是黃郁婷穿中國制服這件事，而是事後的回應。中國對台灣的打壓不是一、兩天，台灣人若被迫表態，比起苛責，大家更多的是同情；黃郁婷大可說這是無心之過，但她卻不認為這件事本身有問題，這種「背叛」的感受才是怒氣來源。

林俊憲說，如果代表台灣的國手穿中國的制服沒有問題，那麼「台灣人就是中國人」也不會有問題、中國對台灣的種種打壓也不是問題，黃郁婷合理化自己穿中國制服，其實也是在合理化這一切；那麼多年來受到欺負的那些台灣人又算什麼？這等於一巴掌打在他們臉上，說「你活該」。

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中廣董事長趙少康在臉書發文表示，黃郁婷錯了，因為「在國際競賽界裡，國籍是很重要的」。政治跟體育從來分不開，因為運動比賽關係著學校、機關、團體、國家的情感、認同與榮譽，不可能跟政治無關。

趙少康說，不要說兩岸關係非常敏感，就算黃郁婷穿上美國國家隊的制服，也很不妥當；國家花這麼多錢派13個成員陪4名選手出征，不應只是讓選手去結交朋友、追尋個人樂趣。黃郁婷的行為和言論都是很不得體的，也傷害很多台灣人的情感。（編輯：楊凱翔）1110203