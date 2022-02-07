黃榮村：續推退撫新制4大法案 盼儘快有具體突破

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（中央社記者陳俊華台北7日電）考試院今天舉行新春團拜，考試院長黃榮村說，希望攸關文官制度改革的112年新進公務人員退撫新制、「法律專業人員資格及任用條例」草案等4大法案能繼續推動，儘快有具體突破。

考試院透過新聞稿指出，上午舉行考試院暨各部會新春團拜。黃榮村致詞時表示，感謝全院人員過去一年的付出，期勉大家配合國家永續發展需要，持續健全文官制度、推動數位轉型，並研議用人機關參與選才的機制，讓考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需要的治理人才。

黃榮村表示，考試院及各部會過去一年來，致力於健全文官制度的相關法案，其中4項重要的立法工作，都攸關文官制度改革；除公務員服務法修正草案、法律專業人員資格及任用條例草案、專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案已陸續送立法院審議外，112年新進公務人員退撫新制相關法案，預定在3月初完成院內的審查作業，希望能繼續努力推動，讓4大法案的修法和立法進程，能儘快有具體突破。

黃榮村說，回顧過去一年因受疫情影響，改變原本工作型態，感謝院內員工積極配合各項防疫作為，透過分區辦公、居家辦公、線上會議等措施，使公務運作在線上型態獲空前突破。

黃榮村指出，展望今年，考試院數位轉型仍將是重中之重，電腦化考試的推廣、考試及格證書的數位化、開放資料及循證研究等工作，仍要持續推動。（編輯：蘇志宗）1110207