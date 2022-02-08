歐盟在WTO提訴中國杯葛立陶宛 外交部給予最大支持

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（中央社記者王慶剛台北8日電）歐盟將透過世界貿易組織機制，控告中國違反國際經貿規範不當杯葛立陶宛。外交部今天表示，給予立陶宛及歐盟最大的聲援與支持，並呼籲中國停止任何經濟脅迫行為。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中表示，關於歐盟將透過世界貿易組織（WTO）機制，控告中國以違反國際經貿規範的作為不當杯葛立陶宛一事，台灣將密切掌握後續發展，也給予立陶宛及歐盟最大的聲援與支持。台灣堅信任何違反國際規範的行為均將受到譴責與糾正。

歐江安說，中國過去曾多次利用不當經貿措施施壓他國，此種行為已引起許多國家的困擾與反感。在WTO場域中，所有成員都應遵守國際一致性的規範，台灣呼籲中國放棄任何不當的經濟措施，立即停止對立陶宛及其他國家所有的經濟脅迫行為。

歐江安也在記者會上提及，副總統賴清德本次率團訪問宏都拉斯並出席新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，在總統府各單位指導，以及相關部會及我國駐外單位通力合作之下，克服疫情的挑戰，順利圓滿達成總統蔡英文交付的深化邦誼、深化合作及深化民主台灣的國際參與3個任務，訪問成果豐碩。

歐江安說，賴副總統訪問宏國期間，受到宏國政府高規格禮遇與接待，二度與宏國新任總統卡蕬楚會晤，雙方重申持續深化邦誼的高度意願，為兩國未來合作奠定良好基礎。

她也強調，賴副總統藉出席就職典禮場合與友邦及友好國家代表互動交流，廣獲國際媒體報導，讓國際社會瞭解民主台灣有能力為世界付出，更有意願貢獻力量。（編輯：郭無患）1110208