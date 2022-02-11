蔡總統：台灣民主亞洲第1全球第8 受世界肯定

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（中央社記者賴于榛台北11日電）總統蔡英文今天表示，經濟學人資訊社（EIU）公布2021民主指數報告，台灣排名全球第8，更是亞洲唯一擠進前10的「全面民主」國家，顯示台灣受世界肯定。

經濟學人資訊社公布2021民主指數（Democracy Index 2021）報告，台灣在167國家地區中排名第8，是亞洲唯一擠進前10的「全面民主」（Full democracy）政體。

蔡總統下午透過臉書指出，台灣民主排名亞洲第1名、全球第8名，代表台灣的民主和民眾的努力，受到世界肯定。

總統說，過去兩年來，儘管在疫情及威權主義的擴張下，全球民主持續遭受挑戰，台灣仍然堅定守住民主防線，且對抗疫情所建立的「台灣模式」，包括提供公開透明資訊，以及各項防疫策略和經驗，更證明了，民主是最好的體制。

蔡總統表示，也因為堅持民主自由，讓台灣的經濟表現亮眼、公民社會蓬勃發展，也和理念相近的國家，一起建構具有韌性的供應鏈及價值體系。

總統說，要感謝全民共同努力，讓世界看見台灣，這條民主自由的道路，將會持續堅定走下去。（編輯：謝佳珍）1110211