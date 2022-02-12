美公布印太戰略 外交部：續與拜登政府合作促進和平

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（中央社記者游凱翔台北12日電）美國公布印太戰略報告，將維護台海和平、威嚇軍事侵略。外交部今天上午表示，對於美方在印太戰略中凸顯對台灣重視及承諾，表達誠摯歡迎與感謝，將繼續與拜登政府密切合作，促進印太區域的和平與穩定。

白宮在美東時間11日公布印太戰略報告。報告指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。

外交部副發言人崔靜麟上午回應，對於美方在其印太戰略中，凸顯對台灣的重視及承諾，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

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外交部發布新聞稿指出，美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，不斷展現對台灣的強勁支持，也已多次重申對台灣「堅若磐石」的安全承諾，台海和平穩定不僅符合美國及區域國家的共同利益，台美對於維護自由民主價值，更具有共同的理念與目標。

外交部強調，將繼續與拜登政府密切合作，在台美長期友好的深厚基礎上，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：楊蘭軒）1110212