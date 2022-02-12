外交部：美澳是台灣在印太重要友人 持續緊密合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北12日電）美澳外長會談，重申台海和平穩定重要性。外交部今天對此表示歡迎與誠摯感謝，並指出，美澳都是台灣在印太區域重要朋友，也是理念相近夥伴，將在既有堅實基礎上，持續與美澳等理念相近國家緊密合作。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）目前正在澳洲訪問，出席美、日、澳與印度四方安全對話（Quad）外長會議，並與各國外長雙邊會晤。與澳洲外長潘恩（Marise Payne）會談時，雙方討論中國與俄羅斯對國際秩序構成的挑戰與深化區域經濟合作，兩人也重申台海和平穩定的重要性。

外交部副發言人崔靜麟下午表示，對於雙方在會中重申台灣海峽和平與穩定的重要性，外交部表示歡迎與誠摯感謝。

崔靜麟指出，今年來，包括1月6日「日澳元首（視訊）峰會」、1月20日「日法外交暨國防部長（2+2）會談」、1月21日「美日元首（視訊）峰會」與「澳英外交暨國防部長（2+2）會談」均一再重申，台海安全情勢及維持台海和平與穩定的重要性，這已成為當今世界主要民主國家的高度共識及期盼。

崔靜麟表示，在上述會談中，雙方肯定美澳同盟及Quad在解決區域挑戰上所扮演的重要角色，並就「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）、中國與俄羅斯對國際秩序的挑戰、澳洲支持歐洲盟友的意願、深化區域經濟關係等議題交換意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，美澳在太平洋島國的夥伴關係、雙方致力共同因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與氣候變遷、打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業活動等議題也是會談焦點。

崔靜麟最後強調，台灣作為區域負責任的成員以及位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色；美澳都是台灣在印太區域的重要朋友，也是理念相近的夥伴，將在既有堅實基礎上，持續與美澳等理念相近國家緊密合作，樂見Quad等區域合作機制持續推動自由、開放、包容、韌性的印太區域、捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：楊蘭軒）1110212