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朱立倫批物價漲官員無感 政院：窮盡方法平抑物價

2022/2/15 20:15
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（中央社記者賴于榛台北15日電）國民黨主席朱立倫今天說，行政院長蘇貞昌等官員對物價上漲無感，代表政府距離民眾非常遙遠。政院則表示，窮盡各項措施平抑物價，近日也與飼料業者達成暫不調漲的共識，舒緩中、下游業者成本壓力。

國民黨智庫今天召開「蛋蛋憂愁、湯圓不圓-物價漲聲何時了」記者會，朱立倫出席時指出，95%民眾對物價上漲非常有感，僅0.6%沒感覺，其中就包括行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲，這代表政府距離民眾非常遙遠，民眾當前買不起、吃不起已是最大的危機。

行政院發言人羅秉成則對中央社記者表示，行政院在農曆過年前就密切注意物價波動，並採取相關措施，包含已宣布大宗物資降稅、免徵進口玉米等營業稅的措施。

羅秉成舉例，包含去年12月1日起，實施大宗物資降稅，機動調降小麥、牛肉、水泥及汽柴油等4項關稅及貨物稅，為期4個月；今年也宣布，7日至4月30日為止免徵進口玉米、黃豆營業稅，進口小麥免徵營業稅等。

另外，他說，行政院副院長沈榮津10日也與飼料業者座談達成共識，暫不調漲飼料價格，舒緩中游畜禽產業及下游餐飲業、小吃攤與批發零售業等成本上漲壓力。

羅秉成表示，沈榮津督導的物價聯合稽查小組，在政院平抑物價過程中有積極作為，積極追查上游廠商是否有囤積居奇的行為，政府一直緊盯此事，也窮盡各項措施與方法來平抑物價。（編輯：黃國倫）1110215

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