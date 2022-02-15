台土經貿協會元宵迎新 盼強化雙邊商業交流

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（中央社記者王慶剛台北15日電）台灣土耳其經貿協會今天舉行迎新聯誼，歡迎4家新企業加入，現場也展示土耳其美食，期望達成更多台土交流，強化台土經貿關係。

台灣土耳其經貿協會理事長羅忠祐表示，台灣土耳其經貿協會於2015創立，至今成立第七年，目標是拓展台土經貿合作關係，今年又有四家公司加入，將讓台土有更多商業交流。

駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）祝福在場會員新年快樂，也特別歡迎新成員的加入，並歡迎大家都到土耳其旅遊。

貝定可還特別安排「李宛儒中東舞蹈團」演出土耳其傳統舞蹈，透過音樂與文化融合展現阿拉伯風格與土耳其傳統文化熱情奔放。

駐台北土耳其貿易辦事處副代表阿伊瓦茲（Nurullah Ayvaz）說，感謝台土經貿協會對台土交流的推廣與貢獻，相信未來協會會更強壯，辦事處也會竭力協助。目前土耳其沒有觀光的隔離政策，只要有合格PCR與疫苗證明，所以歡迎前往土耳其觀光。

貝定可也致贈與會嘉賓土耳其的綠松石，祝大家虎年成功。（編輯：蘇龍麒）1110215