國民黨中央提名委員會 韓國瑜盧秀燕侯友宜入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北16日電）為因應年底地方選舉，國民黨今天公布「中央選舉提名委員會」名單，由黨主席朱立倫任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等，負責審核提名人選等作業。

國民黨在9日的中常會通過縣市長選舉特別提名辦法，成立「中央選舉提名委員會」、「中央選戰策略會報」兩單位，負責協調、提名的工作。

國民黨今天公布「中央選舉提名委員會」、「中央選戰策略會報」相關成員。「中央選舉提名委員會」，由朱立倫任召集人，成員包括侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、國民黨副主席黃敏惠、夏立言、連勝文、秘書長黃健庭，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。

「中央選戰策略會報」，則由朱立倫指派黃健庭召集，成員均有縣市長或議長經驗，包括國民黨立委傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻、前台北市議長吳碧珠、前高雄市議長莊啟旺、前代理桃園縣長黃敏恭，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。

黃健庭在受訪時表示，在直轄市、縣市長提名的時程，朱立倫已說過要優先處理艱困選區，第二階段才是8個藍營縣市長競選連任選區及國民黨有機會光復的選區。至於議員提名時程的部分，黨中央會授權地方黨部，以更多彈性與空間的方式處理。（編輯：林興盟）1110216