婉拒任國民黨提名委員 侯友宜：不宜球員兼裁判

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市長侯友宜今天表示，他自己有可能是年底市長選舉的候選人之一，不宜球員兼裁判，擔任提名委員審核人選。他強調，不會逃避責任，將全力以赴輔選黨提名候選人以打贏選戰。

因應年底地方選舉，中國國民黨16日公布「中央選舉提名委員會」名單，由黨主席朱立倫任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等，負責審核提名人選等作業。

侯友宜今天上午參加「多元福利據點方案說明會」前接受媒體聯訪時表示，身為黨員與直轄市長，今年選舉有責任與義務全心全力輔選黨提名的候選人，他不會迴避且會負起責任。會盡最大力量輔選，以贏得選戰。

對於國民黨公布他是中央選舉提名委員會成員，侯友宜說，謝謝主席朱立倫的好意邀請加入提名委員審核人選，因為自己有可能成為參選的候選人之一，如果成為提名審核委員，有球員兼裁判之虞，因此，要謝謝朱立倫的好意。

對於原任職市府的副發言人與幕僚辭職，擬參選市議員且被認為是「侯家軍」，侯友宜表示，對於年輕人追逐理想都給予鼓勵與肯定，希望年輕人勇於做自己，但他從擔任警察公職以來，就是效忠國家與人民，國家人民超越政黨與派系，絕對沒有「侯家軍」。

侯友宜說，參與公職是參與政治實現理想，軍隊是國家的不是個人的，軍隊是為國家效命不是為個人效命，他一輩子最不喜歡外界貼他標籤，他做事光明磊落，不管是以往帶領警察同仁與現在市府團隊，都沒有「侯家軍」，外界應給予勇於為國家做事的人肯定。（編輯：李錫璋）1110217