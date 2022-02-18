黃榮村：提升公務人員英語力 為接軌國際做準備

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（中央社記者賴于榛台北18日電）考試院保訓會今天與英國在台辦事處及英國文化協會合辦研討會，討論公務英語培訓作法及國際間實務經驗分享等；考試院長黃榮村則說，提升公務人員英語力是政策主軸之一，為未來接軌國際做準備。

考試院今天發布新聞稿指出，為落實2030年雙語國家政策，保訓會下午與英國在台辦事處及英國文化協會於考試院合辦「台灣雙語國家政策研討會：提升公務人員專業英語能力」，除黃榮村外，英國在台辦事處代表鄧元翰、英國文化協會處長羅瑞福也都出席。

考試院指出，研討主題包括公務英語培訓作法及國際間實務經驗分享等，並安排9位英國語言訓練專家，與170位來自全國的政府文官互動，分享英語培訓心得。

黃榮村致詞時表示，公務人員正不斷強化自身的英語程度，希望透過熟練的外語溝通能力，提高台灣的國際競爭力，而提升公務人員英語力正是考試院施政主軸之一，希望從國家考試及多樣的英語訓練課程和線上資源著手，為未來文官接軌國際做好準備。

黃榮村也說，感謝英國在台辦事處和英國文化協會，協助考試院do the thing right。

鄧元翰則表示，英國致力於推廣雙語教育發展，今日邀集包括英國國際貿易部、英國文化協會、英國文官學院、倫敦英語學院等6個機構的專家，希望透過豐富的英語教育經驗，持續深化台英雙方的合作交流。

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保訓會主委郝培芝指出，保訓會及文官學院已率先推動各項法定訓練全面導入公務實用英語，以及全球化英語班及工作坊等，從需求面出發，依不同文官屬性打造其專屬公務情境教材，並積極營造雙語境教環境。

郝培芝說，與會人員普遍認同，有效語言學習需長期投入的決心，而成功的關鍵在於讓繁忙公務人員將英語學習納入日常生活中，建立短暫但頻繁的學習機制。（編輯：林興盟）1110218