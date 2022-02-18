桃園市長選舉 呂玉玲：黨若需要我會努力

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（中央社記者范正祥台北18日電）年底即將舉行縣市長選舉，被外界點名是參選桃園市長可能人選之一的國民黨立委呂玉玲今天說：「黨若需要，我會努力。」

呂玉玲接受中央社記者訪問時指出，每個縣市選出的區域立委只有幾席，所以不論在年前或年後，現任區域立委被逐一被點名參選縣市長的可能，並不令人意外。

她說，雖然國民黨近期歷經四大公投結果及台中市第2選區立委補選失利，基層士氣跌落到谷底，但國民黨不能灰心，必須趕快整合、團結，打贏年底選舉。

本身是桃園市第5選區（龍潭、平鎮區）選出的區域立委呂玉玲指出，因應年底縣市長選舉，國民黨已有提名機制在進行，會找出最強人選，她予以尊重和肯定。

對於被外界點名是代表國民黨參選年底桃園市長選戰的可能人選之一，呂玉玲回應記者進一步詢問說，謝謝支持者的愛護，「黨若需要，我會努力。」

另外，桃園市第3選區（中壢區）立委魯明哲也被談論是代表國民黨角逐桃園市長的可能人選之一。魯明哲今天在中廣新聞網「千秋萬事」節目，被問到會不會參加黨內初選，他對此仍未鬆口是否參選。魯明哲表示，現在國民黨提名委員會才剛成立，提名制度是什麼還不清楚，因此還需要觀察一段時間，還需要思考。

魯明哲說，希望黨中央在提名過程中，也要讓大家團結在一起。如果他是扛轎者，也會非常樂意接受，團結桃園力量幫助黨提名的人有機會高票當選。（編輯：林興盟）1110218