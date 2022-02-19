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陸軍特戰部隊3/15起展開457公里大行軍

2022/2/19 10:27（2/19 10:38 更新）
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陸軍特戰部隊3月15日起將以徒步、乘車並行方式，展開為期18天、457公里行軍。圖為國軍特戰部隊參與國慶。（中央社檔案照片）
陸軍特戰部隊3月15日起將以徒步、乘車並行方式，展開為期18天、457公里行軍。圖為國軍特戰部隊參與國慶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北19日電）軍方人士今天表示，陸軍特戰部隊3月15日起，將以徒步、乘車並行方式，展開為期18天、457公里行軍，訓練重點在桃園、中壢及新竹作戰分區；陸軍考量行軍為整體訓練一環，去年正名為「戰術任務訓練」。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，一度深入台灣南方及東南方空域，甚至還多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除了對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍以武力侵台。

軍方人士今天告訴中央社記者，陸軍特戰部隊3月15日起將採徒步、乘車並行的方式，自陸軍特戰指揮部桃園武漢營區出發，展開為期18天、457公里行軍，訓練重點在桃園、中壢及新竹作戰分區。

軍方人士指出，目前行軍不再強調要走多遠，而是結合多元方式、場景，也不再侷限山線或是海線（山隘或濱海行軍），而是針對敵情威脅，在不同的場域及天候下訓練。

陸軍司令部說明，依防衛作戰指導，特戰部隊必須要能全天候、全方位、全縱深作戰，可依任務特性適切選擇空中或地面機動，有效發揮部隊戰力；且徒步、乘車並行，都是部隊戰術運用方式，並不是近年特例或創舉。

陸軍指出，依作戰區規劃，特戰營戰術任務訓練，地點包含濱海城鎮、淺山丘陵與縱深地區等，以期在戰時有效執行聯合地面防衛任務。

陸軍表示，考量行軍僅為整體訓練其中一環，並結合地區防衛部隊執行協同訓練，因此去年將原本「山隘行軍」正名為特戰部隊「戰術任務訓練」，以符訓練目標。（編輯：郭無患）1110219

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