立院25日開議 柯建銘籲綠營團結步步為營

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北19日電）立法院新會期將於25日開議，邀請行政院長蘇貞昌施政報告並備詢。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天指國民黨主席朱立倫把支持者趕向民眾黨，時代力量則已被時代所淘汰，各黨摩拳擦掌為年底選舉加溫，呼籲黨團成員團結步步為營。

立法院本會期自2月25日起，每週五及次週二視為一次院會。朝野黨團協商決定，2月25日邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

柯建銘上午在臉書發文表示，昨日朝野協商結論，2月25日（下周五）開議，新會期的序幕拉起，各黨無不摩拳擦掌，走回立法院這個政治競技場，為年底選舉燒灶、加溫。

柯建銘說，朱立倫上任國民黨主席以來，因特殊領導力，且為局勢所困，只做一事：「促進內部雜音、分裂」，把支持者趕向民眾黨。

另外，他表示，不知什麼時代的「時代力量」，空留對黃國昌的追憶，已被時代所淘汰了。

柯建銘呼籲民進黨立法院黨團，戰士的戰場即在眼前，只有步步為營，團結一途，「捲袖綁腿，大家加油」。（編輯：郭無患）1110219