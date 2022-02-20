民進黨屏東縣長初選 表態3立委推政見、忙掃街

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）民進黨屏東縣長初選將在4月初完成民調，已表態參加的3名立委，把握立法院25日開議前，周春米推出政見電子書，鍾佳濱釋出政策影片，莊瑞雄則忙掃街，與選民面對面。

莊瑞雄服務處向中央社記者表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍緩後，中央解禁公職人員跑行程，所以趕在2月25日開議前，以掃街的方式與選民面對面，至於對屏東的新願景、規劃全都放在口袋中，會以民眾聽得懂、看得明白的方式呈現，待議程結束後慢慢公布。

鍾佳濱20日正式推出第1支政策影片。鍾佳濱在影片中指出，過去與前屏東縣長曹啟鴻規劃大潮州人工湖並開始動工，直到潘孟安任內完成第1期工程啟用後，有效幫助屏東調節水資源的供給與運用；因屏東以農立縣，但又需發展太空產業，縣府應與中央討論，建立調節補償機制，調和農業與工業間的用水衝突。

鍾佳濱說，在綠能發電逐步發展後，就要開始設置儲能設施，「跟水庫一樣」，當太陽光強時發電並儲存起來，等到太陽下山，就能調度使用，認為未來屏東可以推動相關的示範點，利用公共設施建立儲能站，讓屏東充沛的光電資源，轉換為平常的民生使用。

參考國外政見範例，採取無紙化，以電子書的方式呈現，周春米16日陸續釋出「屏東follow米」系列政見電子書，列出屏東市、萬丹、屏北、六堆客家、大潮州地區、沿海大東港、原民八鄉鎮、恆春半島的8大區域，透過文字和照片帶出她一步一腳印走遍屏東每個鄉鎮市及每一片土地、海水的心得，並向縣民述說自己在區域的政績以及未來願景。（編輯：陳仁華）1110220