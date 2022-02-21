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蔡總統：提倡母語認識不同族群文化 有助台灣團結

2022/2/21 08:27
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（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文響應2月21日世界母語日，她接受ICRT節目訪問，分享在台灣推廣母語的重要性；蔡總統認為，提倡母語能讓大家認識台灣不同的族群文化，有助相互了解，以身為台灣人自豪，並使大家更團結。

總統府今天發布新聞稿指出，為響應2月21日世界母語日，蔡總統日前接受ICRT「We Love Hakka客家風情」節目訪問，分享在台灣推廣母語的重要性及學習客語的經驗，鼓勵大家一起來講母語、在台灣推廣母語。

對於推廣母語的重要性，蔡總統表示，語言和文化是密不可分的，台灣擁有豐富多元的文化，包括各種不同語言。這些語言和文化的共存是讓台灣如此獨特的要素之一。使用母語溝通，可以與家鄉的連結更緊密，也更認同自己的身份。因此提倡母語不只是世界潮流，更能讓大家認識台灣不同的族群文化，有助相互了解，以身為台灣人自豪，並使大家更團結。

蔡總統並分享本身學客語的經驗，她說，客語是很優美的語言，剛開始學的時候真的很困難，很感謝老師付出心力，也幫助編了很多教材，讓她可以順利學習。學得越多，越發現客語的優美，以及它和土地深刻的連結。當她出席客家活動時，會儘量講客語，越常使用，自然就會更習慣講客語。

最後，蔡總統以中文、台語、排灣族語、客語等母語向大家問好，並鼓勵大家一起講母語、推廣母語。（編輯：潘羿菁）1110221

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