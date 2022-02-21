中常委選舉下月登場 朱立倫：絕對不容許換票

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨內基層質疑中常委選舉選風敗壞，換票問題嚴重。國民黨主席朱立倫今天表示，絕對不容許有任何賄選，也不容許換票，歡迎黨員有任何證據，就站出來檢舉，讓社會看到國民黨改革的決心。

國民黨中常委選舉將登場，有中央委員質疑換票問題嚴重，國民黨副秘書長王育敏今天表示，為端正選風，國民黨公布檢舉專線與信箱，歡迎各界提供具體證據來檢舉。考紀會主委李貴敏也指出，國民黨做為正派政黨，不容許踩紅線的行為產生，呼籲所有中常委參選人應自律。

朱立倫今天下午出席黨內共識營前接受聯訪表示，絕對不容許有任何賄選，也不容許換票，讓國民黨的聲譽受到破壞的任何黨員，一定用考紀做最快速、最嚴格的處分，也歡迎黨員只要有任何證據，就站出來檢舉，讓社會看到國民黨改革的決心。

媒體詢問，中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中給黨中央建言，是否有被逼宮的感覺？朱立倫表示，大家只要用正面的態度看到國民黨的改革，給國民黨的建言，都歡迎，但也呼籲不要給各界有任何見縫插針的機會，民進黨最希望看到國民黨有很多紛擾，大家一定要下定決心，年底的目標就是要團結一致，追求勝選。

針對年底選舉提名的青年加權制度引發黨內議論，朱立倫表示，針對現任表現好，有黨團推薦的人，也有優先提名的方案，但還是要多把機會給年輕人。這次的改革方案，如果有反彈就對著他，沒有關係，大家還是要堅定的多支持年輕的候選人。

外傳前國民黨中常委廖萬隆是台灣民眾黨的重要金主，朱立倫指出，廖萬隆是企業界的前輩，他上次碰到廖萬隆時，大概是兩年前，當時廖萬隆好像蠻支持鴻海創辦人郭台銘，之後他就沒有機會再接觸到了，有機會再去拜會廖萬隆。（編輯：蘇龍麒）1110221