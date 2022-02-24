移工受剝削申訴 民團籲應先同意轉換雇主再調查

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（中央社記者王承中台北24日電）時代力量立委邱顯智今天表示，不少移工被剝削，但面對冗長的調查及處分程序只能選擇妥協，只為可以找下一份工作。台灣國際勞工協會研究員吳靜如指出，應先同意受剝削移工轉換雇主再進行調查，平衡不平等的勞資關係。

移工團體日前出面指控食品業者伊莎貝爾不當對待，包含超時加班等指控。勞動部表示，將函請台中市政府盡速查復，若確認違法除罰鍰外，並將廢止聘僱許可、同意移工轉換雇主。

時代力量立委邱顯智、台灣國際勞工協會研究員吳靜如，以及伊莎貝爾移工代表等人，今天在立法院召開「遲來的正義不是正義--先轉換後懲處，勿讓程序時間助資為虐」記者會。

吳靜如表示，這些移工為了養家，以為來台灣的大公司工作較有保障，結果卻被歧視，向仲介和公司反映被相應不理或打馬虎眼。而資方和仲介在知道移工申訴後，便用各種軟硬招式要移工放棄，有移工在看見連勞工局都不幫忙後，選擇放棄申訴雇主，以求可以轉換雇主。

吳靜如指出，雇主擁有「轉換同意權」的現行制度設計，違法資方只要時間拖久，移工便會放棄申訴，而移工放棄申訴後，雇主不但不會被罰款，連積欠的薪資等費用，都可以因移工放棄訴訟而不用賠償。

吳靜如表示，為避免調查、處分及公文書往來時間影響移工的工作權，甚至是爭議權的落實，協會認為應先同意移工轉換，再就資方有無違法進行調查與處分，避免目前移工的爭議權被行政流程扭曲、打折、剝奪，才能在移工權益受害的補救上，做到平衡已不平等的勞資關係。

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邱顯智指出，不少移工是借錢經仲介來台工作，有相當程度的經濟壓力。在面對冗長的調查和處分程序時，有些移工等不到遲來的正義就先撐不下去，只能選擇妥協，放棄向老闆請求積欠的薪水，只為了可以找下一份工作。若程序是冗長無效率的，程序冗長的不利益就會造成勞工實質上的不正義。

邱顯智表示，面對這樣的問題，在現有的法律制度下，就有解決方法，因為中央主管機關勞動部，除了對於地方勞動檢查有指揮監督的權限，更不需要假手他人等待地方政府調查處分，自己就可以依職權進行調查和認定事實適用法律。（編輯：蘇志宗）1110224