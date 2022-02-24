立院新會期 綠拚2預算與人事同意權案、政院版法案

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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院新會期將於25日開議；民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，新會期要處理的重大事項，包括國營事業預算、總預算的解凍案，及檢察總長、NCC委員人事同意權案。

柯建銘也表示，將近有90個行政院送來的法案還沒處理，分散在各委員會，之後還會有很多法案送進來，像是促進轉型正義委員會5月任期屆滿將退場，行政院會今天通過相關修法提案等，會拜託民進黨籍召委，優先排審行政院版法案。

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，柯建銘會後受訪時，作上述表示。

立法院新會期將於25日開議，對於民進黨團欲推動的優先議案，柯建銘說，新會期幾個重大事項，對民進黨團來說，有2個預算要處理，一個是國營事業預算，另一個則是中華民國111年度中央政府總預算的解凍案，這有1000、2000案，雖然總預算已經三讀通過，但解凍案如果沒有趕快處理，也會發生問題。

柯建銘也說，還有2人事同意權案要處理，包括國家通訊傳播委員會有3個委員要補，以及檢察總長時間也到了。

柯建銘指出，還有很多法案分散在各委員會，所以會拜託民進黨籍召委，優先排審行政院送來的法案，也要處理國營事業預算、解凍案等，執政必須自己負責。

此外，日本福島5縣食品21日起開放進口，柯建銘表示，對於這個議題，看國民黨在立法院會或委員會有什麼動作，民進黨團會見招拆招；在院會部分，他說，民進黨團可以答應行政命令備查改審查，這沒有問題。

柯建銘接著說，這一題應該到尾聲，因為已經生效了，希望國民黨適可而止。

至於25日的立法院會動態，柯建銘指出，當然希望能夠順利進行，這也是民進黨團的期待，但通常不順利也是常態，民進黨團會見招拆招、甲動因應。（編輯：林興盟）1110224