監委：司法院去年才提跨國同婚修法 影響權益

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（中央社記者賴于榛台北25日電）監察委員紀惠容今天表示，依據106年大法官第748號解釋文意旨，2年內應修訂相關法令，保障同志伴侶權益，司法院不能等到去年才提攸關跨國同婚權益的修法，這已影響幾百對伴侶權益。

司法院於民國106年5月24日公布釋字第748號解釋「憲法保障同性二人婚姻自由」後，立法院在108年5月24日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，將同性婚姻法制化。

不過，台灣仍面臨跨國同婚困境，監察委員紀惠容、葉大華、王幼玲調查後，在22日舉行記者會指出，司法院遲至去年才提出「涉外民事法律適用法」第46條修正草案，至少影響數百對同志伴侶權益。

司法院昨天透過新聞稿解釋，並未遲延修法，而是院主管的「涉外民事法律適用法」僅能決定涉外民事事件的準據法，並非規範實體婚姻關係的法律，因此需待「司法院釋字第748號解釋施行法」三讀通過後，才能展開修正。

紀惠容下午接受中央社記者詢問時表示，第748號解釋文的意旨，是憲法保障同性二人婚姻自由，2年內相關有障礙的法令都應修訂，並未區分實體法或準據法，司法院108年就該提出修法，而非等到去年才提攸關跨國同婚權益的修法，這已影響幾百對伴侶權益，且該法目前仍未送到立法院審查。

紀惠容、葉大華、王幼玲稍早也發布新聞稿回應司法院。新聞稿指出，調查報告顯示，司法院釋字第748號解釋同性婚姻自由，攸關同性伴侶之人格健全發展與人性尊嚴之維護，係憲法規定之重要基本權，應受憲法第22條保障。

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新聞稿顯示，第748號解釋文要求相關主管機關應於2年內修訂相關法律明文規定保障的意旨，並未刻意排除民眾與外國人的同性婚姻。

新聞稿也表示，司法院自民國106年9月26日起，即陸續函釋，依據涉外民事法律適用法第46條規定，排除民眾與未承認同性婚姻國家的外籍同性伴侶之婚姻效力等語，顯然已實質上違反第748號解釋不得因性傾向因素而採差別待遇的意旨。（編輯：林興盟）1110225