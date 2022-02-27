選縣市長呼聲高 羅智強：再給我時間想清楚

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）國民黨尚未決定年底高雄市長選舉人選，但台北市議員羅智強等人呼聲高，羅智強今天說，他感受到很多期待和勉勵，希望外界再給他一點時間，讓他好好想清楚如何扮演讓台灣更好的力量。

年底高雄市長選舉，國民黨尚未決定人選，但包含羅智強、立委高金素梅等人均曾被點名，昨天國民黨高市議員陳若翠更公開表示羅智強是最佳人選。

羅智強為感謝民眾支持4大公投，展開「行腳台灣400公里」活動，今天抵達高雄，他今天在高雄接受媒體聯訪說，很多朋友希望他參選縣市長，他對這些期待和勉勵都很感謝，但這趟行腳活動出發時，他沒有任何選舉念頭，只想當最強小雞，全台走透透，幫國民黨擴大在野制衡力量，打贏2022年底地方選戰。

羅智強說，這趟路走下來，受到很多人的勉勵、鼓勵，「再給我一點時間，我會好好想清楚，如何發揮自己最大力量，在2022年底選舉及未來台灣民主道路上，扮演一個讓台灣更好的力量」。

對於俄烏戰火，羅智強說，「永遠要記得，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」，烏克蘭很多民眾正在戰火痛苦中，要為他們祝福祈禱。

他並表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾指沒有其他國家和烏克蘭並肩作戰，這句話值得省思；沒有人希望戰爭，但用什麼方式避免戰爭，這是台灣人、每個人都要思考的課題，如何保有得來不易的民主、和平，需要大家的智慧去找出一條路。（編輯：陳仁華）1110227