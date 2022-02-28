滯留烏東台僑學生 王定宇：現況平安已啟動撤僑

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（中央社記者林克倫台北28日電）俄烏戰事持續升溫，民進黨立法委員王定宇表示，尚有6名台灣學生與台僑及其子女滯留烏東地區，儘管槍砲聲未歇，但現況基本平安，且撤僑行動已啟動，正在確認安全路線和集合載運方式。

哈爾科夫（Kharkiv）位於烏克蘭東北部、烏國第2大城市和自治市，並與俄羅斯接壤，以俄語人口為主。王定宇今天下午透過臉書發文表示，他與在哈爾科夫的王姓台灣學生等人聯絡上，目前一切平安；目前哈爾科夫外面槍砲聲時傳，也有俄軍蹤影。

王定宇轉述學生說法指出，目前生活還可以、也可買到東西，躲在家裡基本安全；外交部人員有保持聯繫，並極力幫忙找車（中型巴士），在未確定路線安全前，待在家中比較安全。

王定宇說，已經啟動撤僑行動，正在確認安全路線和集合載運方式；而另一名滯留當地的賴姓學生表示，若順利的話，當地時間28日中午可搭車離開。

至於烏東地區待援人員，王定宇指出，目前有2名台灣學生，台籍商人家庭4人；截至目前為止，這應該是最後6名台灣人。（編輯：林興盟）1110228