涉貪聲押交保檢將提抗告 林姿妙低調回應

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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）宜蘭縣長林姿妙涉入弊案遭檢方聲押，法院日前裁定新台幣80萬元交保，檢方不服裁定預計今天提出抗告，林姿妙上午步出縣長室時，面對媒體詢問，僅低調表示謝謝。

縣長室外一早就有支持者送來花籃，為林姿妙加油打氣，有支持者寫上「縣長加油」、「勤政愛民」等，也有支持者盼林姿妙能「沉冤得雪」；林姿妙上午步出縣長室要參加縣務會議時，面對媒體詢問檢方將提抗告，僅低調回應「謝謝」。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府108年羅東某土地免徵增值稅涉貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案，2月23日凌晨聲押林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與縣府農業處長康立和，宜蘭地院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和請回，檢方不服裁定，預計今天向宜蘭地院提出抗告。

檢方向宜蘭地院提出抗告後，全案將轉送往台灣高等法院審理，若高院駁回抗告，將維持原裁定；若高院認為抗告有理，將撤銷原裁定，發回宜蘭地院更為裁定，地院將再傳喚3名被告召開羈押庭。（編輯：方沛清）1110301