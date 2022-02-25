林姿妙交保裁定書出爐 宜檢將提抗告

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宜蘭縣長林姿妙（中）涉及弊案，日前以新台幣80萬元交保。宜蘭地方檢察署25日表示，已收到宜蘭地方法院裁定書，將於5天法定期間內依法抗告。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣長林姿妙涉及弊案，日前以新台幣80萬元交保。宜蘭地方檢察署今天表示，已收到宜蘭地方法院裁定書，將於5天法定期間內依法抗告。

宜蘭檢方偵辦宜蘭縣政府108年羅東某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案，23日凌晨聲押林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與宜蘭縣府農業處長康立和共3名被告，但法院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和請回。

據了解，檢方提出抗告之後，全案送往台灣高等法院審理，若高院駁回抗告，將維持原裁定；若高院認為抗告有理，將撤銷原裁定，發回宜蘭地院更為裁定，地院將再傳喚3名被告召開羈押庭審理。

檢方將提抗告，林姿妙今天下午在縣政府面對媒體追問時僅回答，「謝謝大家」。（編輯：方沛清）1110225