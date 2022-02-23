林姿妙涉貪80萬交保 女兒林羿伶、宜縣府農業處長康立和訊後請回

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宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，縣長林姿妙（左）23日遭聲押，以80萬元交保。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月23日

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（中央社記者沈如峰、魯鋼駿宜蘭縣23日電）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，凌晨聲押縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與縣府農業處長康立和，宜蘭地院上午召開羈押庭，林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶、康立和請回。

檢方追查，這次偵辦除對宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案繼續追查，辦案人員發現1月14日當時首波偵訊結束，被告林佑澤剛離開地檢署後，立即與被告楊吉雄（前國民黨籍立委）、還有楊吉雄胞弟楊耀火等，涉嫌共同藏匿相關案件證據。

稍早檢方表示，經檢察官訊問後，認為林姿妙、林羿伶與縣府農業處長康立和等涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，林姿妙也另涉財產來源不明罪，罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，且有羈押的必要，今天凌晨向法院聲請羈押禁見；宜蘭地院上午召開羈押庭，林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶、康立和請回。（編輯：屈享平）1110223