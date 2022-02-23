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林姿妙涉貪
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林姿妙涉貪2/29

林姿妙遭聲押 國民黨籲檢調公正公平釐清案情

2022/2/23 11:45
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，今天凌晨聲押縣長林姿妙，對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，勿枉勿縱，呼籲檢調單位秉持公正、公平的原則儘速釐清案情。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，今天凌晨聲押林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與縣府農業處長康立和，宜蘭地院於上午9時30分召開羈押庭。

對此，林家興上午在接受媒體訪問時表示，台灣的司法是公平正義的底線，希望勿枉勿縱，林姿妙這3年的施政，得到宜蘭縣民非常大的肯定，呼籲檢調單位秉持公正、公平的原則儘速釐清案情，向社會大眾清楚說明偵辦的內容與結果，也應該要讓當事人澄清、辯駁的機會；而不是現在所看到的一連串運用司法，做為選舉工具，來操弄、創造政治假象，影射國民黨的從政者有弊端，試圖影響年底的縣市長選舉。

林家興說，為因應這樣的情況，國民黨昨天已經成立80人的中央律師團，非常感謝律師們在這樣資源、社會氛圍不對等的情況下，勇敢的為公義及司法正義站出來，提供充分法律意見，協助釐清案情，最重要的目的是要還給宜蘭縣民一個穩定的施政團隊，不要再受到司法與政治的干擾。

媒體追問，黨中央是否會考慮換人參選宜蘭縣長，林家興則說，國民黨考紀會密切掌握所有司法案件的進度，適時做出回應。（編輯：楊凱翔）1110223

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