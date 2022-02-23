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林姿妙涉貪
新聞專題
林姿妙涉貪1/27

宜蘭縣長林姿妙涉弊遭聲押 法院上午召開羈押庭

2022/2/23 10:16（2/23 10:26 更新）
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宜蘭縣長林姿妙（左）22日因案再度遭廉政署約談，經偵訊後23日凌晨遭移送宜蘭地檢署複訊。檢方偵訊後認為，林姿妙涉犯貪污治罪條例，還有財產來源不明，向法院聲請羈押禁見。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月23日
宜蘭縣長林姿妙（左）22日因案再度遭廉政署約談，經偵訊後23日凌晨遭移送宜蘭地檢署複訊。檢方偵訊後認為，林姿妙涉犯貪污治罪條例，還有財產來源不明，向法院聲請羈押禁見。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月23日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，今天凌晨聲押宜蘭縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與縣府農業處長康立和，宜蘭地院於上午9時30分召開羈押庭，預計中午會有結果。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，昨天再度指揮法務部廉政署搜索縣長官邸等處，並傳喚林姿妙、林姿妙的二兒子林佑澤、林羿伶與部分縣府一級主管到案說明。

宜蘭地方檢察署主任檢察官梁光宗今天清晨近6時召開記者會表示，承辦檢察官昨天傳喚、拘提包括林姿妙等20多名被告與證人，依法搜索6處有關處所，全部偵訊於凌晨5時結束。

檢方表示，經檢察官訊問後，認為林姿妙、林羿伶與康立和等涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，林姿妙也另涉財產來源不明罪，罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，且有羈押的必要，向法院聲請羈押禁見。（編輯：屈享平）1110223

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