涉弊案80萬元交保 林姿妙步出法院：謝謝大家

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宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，傳喚宜蘭縣長林姿妙（左）及兒女等被告20多人。宜蘭地院23日上午召開羈押庭，林姿妙以新台幣80萬元交保。林姿妙步出法院，面對媒體詢問並未回應。中央社記者趙世勳攝 111年2月23日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣府弊案，今天凌晨聲押宜蘭縣長林姿妙，法院中午裁定林姿妙80萬元交保，林姿妙下午2時許步出法院，面對媒體詢問並未回應，僅說謝謝大家。

林姿妙下午2時28分許交保後步出法院，媒體立即蜂擁而上，林姿妙面對媒體詢問「有沒有什麼要說、會不會覺得是政治迫害、會不會覺得很委屈」等，僅回應「謝謝大家」，隨後上車離去。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅貪污等弊案及若干疑似財產來源不明等案，昨天再度指揮法務部廉政署搜索縣長官邸等6處，並傳喚林姿妙、林羿伶、康立和等20多名被告與證人。

檢察官認林姿妙、林羿伶和康立和涉犯貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另涉同法財產來源不明罪嫌，今天凌晨向宜蘭地方法院聲押3人，宜蘭地院中午裁定林姿妙新台幣80萬元交保，其餘2人請回。（編輯：李錫璋）1110223