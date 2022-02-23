林姿妙80萬交保 朱立倫：尊重司法也捍衛公平正義

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣府弊案，縣長林姿妙今天以新台幣80萬元交保，國民黨主席朱立倫說，相信林姿妙一定會捍衛自己的清白；呼籲司法不要變成政治操弄的工具，國民黨尊重司法，也要捍衛公平正義。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣府弊案，今天凌晨聲押林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與宜蘭縣府農業處長康立和，法院上午9時許召開羈押庭後，裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶和康立和請回。

朱立倫下午在主持國民黨中常會時表示，司法是公平正義的最後防線，國民黨永遠堅定地維護司法的公平正義，尊重司法，但司法也不能被任何政黨變成政治攻防的工具。

朱立倫說，對於宜蘭這2天發生的事，國民黨的基本態度是尊重司法，但必須捍衛同志的清譽，相信林姿妙一定會強力的捍衛自己的清白，也拜託國民黨的一些律師團隊及法律相關的朋友，全力捍衛宜蘭縣府團隊努力的成果及司法的清白，也期望司法秉持原則，尤其今年選舉當頭，不要變成政治操弄的工具，國民黨尊重司法，也要捍衛公平正義和司法最後防線。

朱立倫也說，國民黨要團結，這不是一個議題，這是國民黨最重要的一個基礎，任何的砲口對內、內鬥，只會長敵人志氣消自己威風，國民黨絕對不可以變成內鬥黨、更不能被大家笑為螃蟹黨，大家要有這樣的志氣和決心，否則大家都是國民黨的罪人。

朱立倫指出，要拜託大家，今年底選舉，靠的是大家共同力量，砲口、槍口一律對外，團結所有可以團結的力量，不要讓支持者失望。

考紀會主委李貴敏在受訪時則說，執政黨對政敵的打壓，這已非第一件，她對整件事情感到荒唐但並不意外，希望檢調能盡速調查，讓真相水落石出，還當事人一個公道；也呼籲所有司法人員，本於初心，不要淪為政治打壓的工具。

至於國民黨是否力挺林姿妙參選連任宜蘭縣長，李貴敏表示，不介入司法調查，尊重司法，但根據過往執政黨前科累累的割喉戰，希望檢調單位、司法單位，盡快讓真相水落石出。過往看到很多情形，比如高雄走路工事件，若司法作為打擊政敵的工具，最終儘管水落石出，還當事人清白，但已造成傷害。（編輯：林興盟）1110223