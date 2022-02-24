陳金德：林姿妙未說明清楚 不應迴避質疑

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）前宜蘭縣代理縣長陳金德說，宜蘭縣長林姿妙涉及弊案是公事、非家事，但林姿妙今天的對外說明沒回應真正問題，應說明清楚，不要迴避質疑。

陳金德說，如土地增值稅案，至少宜蘭縣政府財政稅務局長與秘書長就應說明。

台灣宜蘭地方檢察署偵辦宜縣府民國108年羅東鎮某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑財產來源不明等案，昨天凌晨聲請羈押林姿妙，但法院裁定新台幣80萬元交保；林姿妙上午說，希望司法盡速還她清白。

此外，林姿妙稱有人天天在高級會館，成天飲宴招待、喬事，不用勤跑基層及傾聽民意，等著收割成果，輕鬆面對年底選戰。

宜蘭市長江聰淵接受媒體聯訪時說，林姿妙的質疑應不是在說他。目前他著重在宜蘭市政，晚上市務會議時間都比跑行程時間多，更沒條件去高級招待會所。

江聰淵說，縣長是縣民一票一票支持選出的地方父母官，面對司法爭議、貪瀆嫌疑，應說清楚、講明白，不要迴避質疑。

陳金德表示，不知林姿妙在質疑誰，如果她有指涉，應公開說清楚比較好。（編輯：李明宗）1110224