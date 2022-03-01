林姿妙涉貪聲押交保 檢方提抗告

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣長林姿妙涉入弊案曾遭檢方聲押，法院日前裁定新台幣80萬元交保，檢方不服裁定今天提起抗告，全案將轉送往台灣高等法院審理。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府108年羅東某土地免徵增值稅涉貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案，2月23日凌晨聲押林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與縣府農業處長康立和，宜蘭地院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和請回，檢方不服裁定，今天向宜蘭地院提起抗告。

檢方發布新聞稿表示，承辦檢察官審酌這起案件的偵查進度、犯罪性質、犯罪情狀及有湮滅證據與勾串共犯、證人之虞等一切情事，確有事實足認被告3人有刑事訴訟法的羈押原因與必要，法院裁定未妥適，因此依法提起抗告。

宜蘭地方法院表示，已經收到檢方抗告狀，將彙整資料後，最快明天送高院。

檢方向宜蘭地院提起抗告後，全案將轉送往台灣高等法院審理，若高院駁回抗告，將維持原裁定；若高院認為抗告有理，將撤銷原裁定，發回宜蘭地院更為裁定，地院將再傳喚3名被告召開羈押庭。（編輯：李錫璋）1110301

法院日前裁定宜蘭縣長林姿妙80萬元交保，檢方1日提抗告。（中央社製圖）

宜蘭地檢署偵辦縣府等機關相關人員涉弊案，全案疑與羅東「機6」用地旁的1558地號農地土地增值稅案有關。圖為土地工保區「機6」用地周遭建築貼上抗議標語。（中央社檔案照片）

宜蘭縣長林姿妙涉弊案，圖為爭議土地工保區「機6」用地。（中央社檔案照片）