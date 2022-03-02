林姿妙涉弊交保檢方抗告遭駁回 高院：犯罪嫌疑重大但無羈押必要

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（中央社記者林長順台北2日電）宜蘭縣長林姿妙涉入弊案，遭宜檢聲押禁見，宜蘭地院裁定新台幣80萬元交保。宜檢提起抗告。高院認為林姿妙涉貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，駁回檢方抗告確定。

宜蘭縣農業處長康立和部分，高院也駁回抗告。另外，林姿妙的女兒林羿伶部分，高院裁定原裁定撤銷，發回宜蘭地方法院更裁。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府108年羅東某土地免徵增值稅案，2月22日指揮廉政署展開第二波搜索行動，並約談林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與宜蘭縣農業處長康立和等多人到案。

檢察官複訊後，認定林姿妙、林羿伶、康立和涉嫌貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串、滅證之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。

宜院審理後認為，林姿妙等3人涉犯圖利等罪犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和請回。宜檢收到裁定後，昨天以原裁定不當，提起抗告。

台灣高等法院指出，康立和、林羿伶涉犯貪污治罪條例圖利罪、刑法公文書不實登載等罪嫌，林姿妙涉犯圖利罪、刑法公務員財產來源不明、公文書不實登載等罪嫌，犯罪嫌疑確屬重大，其中，圖利罪為最輕本刑5年以上重罪。

高院表示，原審認為林羿伶的犯罪嫌疑雖然重大，但依現有事證，難認有羈押原因，而裁定駁回。不過，林羿伶就本案有避重就輕的卸責情形暨湮滅重要訊息行為，檢察官抗告有理由，裁定撤銷原裁，發回宜蘭地方法院更裁。

林姿妙部分，高院指出，原審認為林姿妙以80萬元具保，應足以形成拘束力，這是原審本於事實審法院裁量權所為羈押與否的裁量，並於裁定理由中敘明，並無違反比例原則或必要性原則，依法並無不當。檢察官抗告無理由，應予駁回。

高院認為，康立和雖然犯罪嫌疑重大，但依卷內的人證、物證，均不足以認定康立和有檢察官聲請所指的羈押原因。原裁定認康立和無羈押原因而不予羈押，於法並無違誤。檢察官抗告原裁定不當無理由，應予駁回。（編輯：李錫璋）1110302