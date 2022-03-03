女兒發回更裁 林姿妙盼司法趕快調查還清白

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宜蘭縣長林姿妙（中）的女兒林羿伶捲入弊案，宜蘭檢方聲押後宜蘭地院裁定請回，檢方抗告，高院裁定發回地院更裁。林姿妙3日出席公開活動時受訪表示，希望司法趕快調查清楚，還她們清白。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月3日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶涉弊案，宜蘭檢方聲押後宜蘭地院裁定請回，但檢方提抗告，高院昨天裁定發回地院更裁。林姿妙今天說，「希望司法趕快調查清楚，還我們清白」。

宜蘭地方法院表示，林羿伶案今天已分案，並傳喚當事人、通知辯護人，明天上午將重新召開羈押庭審理，決定羈押與否。

宜檢偵辦宜蘭縣政府108年羅東某土地免徵增值稅，2月22日指揮廉政署展開第二波搜索行動，並約談林姿妙、林羿伶與宜蘭縣農業處長康立和等多人到案。

檢察官複訊後，認定被告林姿妙、林羿伶、康立和涉嫌貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串、滅證之虞，向宜蘭地院聲請羈押禁見，但地院審理後認為，林姿妙等3人無羈押必要，裁定林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶、康立和請回。

宜檢之後認為，這起案件確有事實足認被告3人有刑事訴訟法的羈押原因與必要，3月1日依法提出抗告。

高院昨天認為，林姿妙與康立和無羈押必要，駁回檢方抗告確定；但林羿伶部分，高院裁定原裁定撤銷，發回宜蘭地院更裁。（編輯：張銘坤）1110303