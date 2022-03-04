林姿妙女兒涉貪案 宜蘭地院更裁40萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶（右）涉弊案，檢方聲請羈押後，台灣宜蘭地方法院裁定請回，但檢方提抗告，台灣高等法院裁定發回地院更裁；宜蘭地院4日更裁，以新台幣40萬元交保。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年3月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶涉犯貪污治罪條例，檢方聲押後宜蘭地方法院裁定請回，檢方提抗告，高院裁定發回地院更裁。地院今天更裁新台幣40萬元交保。

林羿伶上午在律師陪同下，再度前往宜蘭地方法院開庭。面對媒體詢問是否曾在檢廉搜索時偷偷在廁所刪除重要訊息，她僅回應，謝謝大家。

宜蘭地院發布新聞稿表示，林羿伶涉犯貪污治罪條例的圖利罪案件。地院今天重開羈押訊問庭，檢察官到庭陳述補陳證據，法官在聽取被告林羿伶及辯護人等意見後，認為林羿伶有事實足認犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，准予具保40萬元。

對於地院更裁結果，檢方指出，將等收到裁定書後再決定。

宜檢偵辦宜蘭縣政府民國108年羅東某土地免徵增值稅案，2月22日指揮廉政署展開第2波搜索行動，並約談林姿妙、林羿伶與宜蘭縣農業處長康立和等多人到案。

檢察官複訊後，認定被告林姿妙、林羿伶、康立和涉嫌貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串、滅證之虞，向宜蘭地院聲請羈押禁見。

地院審理後認為，林姿妙等3人無羈押必要，裁定林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶、康立和請回。

宜檢認為，這起案件確有事實足認被告3人有刑事訴訟法的羈押原因與必要，3月1日依法提出抗告。

高院2日認為，林姿妙、康立和無羈押必要，駁回檢方抗告確定；林羿伶部分，高院裁定原裁定撤銷，發回宜蘭地院更裁。（編輯：戴光育）1110304