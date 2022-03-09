宜縣府：2官員涉弊案交保 可於3個月內申請復職

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宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，其中時任建設處代理處長吳朝琴1月遭裁定收押禁見，檢方8日聲請具保停止羈押，法院裁定新台幣15萬元交保。吳朝琴（左2）9日在親友陪同下，離開宜蘭看守所。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年3月9日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原涉弊案，1月遭收押後，縣府依法停職，2人今天都以新台幣15萬元交保。縣府表示，可於3個月內申請復職。

吳朝琴、吳東原的家屬辦理交保程序後，吳朝琴、吳東原於上午離開宜蘭看守所。

吳朝琴親友攜帶雨傘，阻擋媒體拍攝，吳朝琴說，「沒關係，給他們拍」，隨即走向大門，與家人搭車離去。

吳東原獨自一人離開，媒體問到「會不會感到委屈」、「有沒有什麼話要說」，他回應「謝謝大家」，之後快步離去。

宜蘭縣政府表示，宜蘭地方法院1月14日以吳朝琴及吳東原涉犯貪污治罪條例的圖利罪裁定羈押，縣府依公務員懲戒法第4條第1款「當然停職」規定，當天起予以停職。

縣府指出，今天法院裁定吳朝琴及吳東原具保15萬元停止羈押，依公務人員保障法規定，經依法停職的公務人員，於停職事由消滅後3個月內，可向縣府申請復職，縣府應准許復職，並請2人在接獲復職令30日內報到，回復2人原職務相當的權益。

宜蘭檢方偵辦宜蘭縣政府民國108年羅東某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案，於1月13日首波指揮廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中，宜蘭縣長林姿妙等10多人被列為被告，同案中，吳朝琴、吳東原遭收押。

今年2月，檢廉再度發動搜索，林姿妙一度被檢方聲請羈押，法院裁定林姿妙80萬元交保。（編輯：張銘坤）1110309

宜蘭縣長林姿妙（中）涉弊案，裁定新台幣80萬元交保；檢方不服提起抗告。台灣高等法院2日裁定駁回抗告。（中央社檔案照片）