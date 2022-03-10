林姿妙與侯友宜同台 行銷宜蘭綠色博覽會

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宜蘭縣長林姿妙（左）與新北市長侯友宜（右）10日下午同台為2022宜蘭綠色博覽會宣傳，強調兩縣市共同推動環境永續的理念，盼大家能夠共好並持續進行很多區域合作議題。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）2022宜蘭綠色博覽會將於26日起在宜蘭冬山鄉冬山河舉行，以「夢幻島嶼」為題，推動生態保育、資源永續等理念。新北物產館結合VR與各種智慧互動科技，也幫農友拓展農產通路。

宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜今天下午在新北市府舉行記者會，攜手推動宜蘭綠博會，透過寓教於樂的主題展館，強調兩縣市共同推動環境永續的理念，盼大家能夠共好並持續進行很多區域合作議題。

林姿妙致詞時強調宜蘭的好山好水，及長期推動生態保育的理念，今年以「夢幻島嶼」為主題，3月26日起至5月8日在冬山鄉的「冬山河生態綠舟」打造生態地景，希望以互動表演藝術，展現希望之河的人文環境故事。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會已成為知名的春季大型環境教育旗艦活動，今年度期許遊客能在寓教於樂的互動體驗中，理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續生活情境。

侯友宜說，新北市加入宜蘭綠博會並設置新北物產館，以童話精靈為元素，結合互動投影，展示奇幻新北山海世界，並介紹新北市特色農產品。凡設籍於新北市者，在「新北縣市周」期間（4月18日至4月24日），或達20人以上之學校團體，比照宜蘭縣民只需新台幣100元門票。

侯友宜說，宜蘭是大台北生活圈的美麗花園，綠色博覽會已辦了22年，持續推動永續生活、生產、生態的方式，希望吃得健康，環境更健康。新北與宜蘭共同推動永續環境，以新北活力、健康山海為主軸，展覽館將呈現友善田園計畫、綠色標章、及水梯田復育，讓新北之美被看到。（編輯：張銘坤）1110310