林姿妙女兒涉貪交保 宜檢再抗告遭高院駁回

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（中央社記者蕭博文台北11日電）宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉犯貪污治罪條例，宜檢聲押不成提抗告，地院4日更裁新台幣40萬元交保。檢方不服交保再提起抗告，今天遭台灣高等法院駁回，不得再抗告。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府民國108年羅東某土地免徵增值稅案，2月22日指揮廉政署約談林姿妙、林羿伶母女等人到案。

檢察官複訊後，認定林姿妙與林羿伶涉嫌貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向宜蘭地院聲請羈押禁見。

地院首度審理後認為，林姿妙無羈押必要，裁定新台幣80萬元交保，林羿伶請回。

宜檢認為，林姿妙與林羿伶確有羈押原因與必要，3月1日提出抗告。高院隔日認為，林姿妙無羈押必要，駁回抗告確定；林羿伶部分，高院撤銷原裁定，發回宜蘭地院更裁，地院4日更裁40萬元交保。

宜檢不服林羿伶以40萬元交保，再提起抗告。高院認為，檢察官認為林羿伶有勾串共犯及證人之虞而有羈押必要，但針對檢察官主張，原審均已審酌並加以說明，而藍色行李箱內究為何物，也無證據可供證明。

高院新聞資料指出，此案歷經2次搜索，可能為犯罪使用的相關證物已扣押，同案被告吳朝琴、吳東原並於1月14日遭羈押禁見，其他同案被告林姿妙等人未經羈押，但無證據足認林羿伶為此案決策及聯繫要角，依林羿伶涉案情節及目前偵查進度，尚無羈押必要，駁回宜檢抗告。不得再抗告。（編輯：戴光育）1110311