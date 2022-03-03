外交部攜手NGO規劃性別平等週 展現台灣女力

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（中央社記者王慶剛台北3日電）外交部與多個台灣非政府組織將攜手參與全球婦女盛會「聯合國婦女地位委員會」大會，所規劃的「台灣性別平等週」將於婦女節登場，邀請國內外女性政要或傑出人士與會，展現台灣女力。

非政府組織國際事務會執行長王雪虹上午在外交部例行新聞說明會中表示，外交部近兩年與台灣非政府組織「財團法人婦女權益促進發展基金會」，配合每年3月「聯合國婦女地位委員會」（Commission on the Status of Women, CSW）大會舉辦期間，共同規劃辦理「台灣性別平等週」女力外交專案，廣獲國際矚目。

王雪虹說，今年「女力之夜」實體活動，並邀請總統蔡英文出席致詞，為「台灣性別平等週」亮麗揭幕。

「女力之夜」訂於8日婦女節晚間6時在台北賓館舉辦，由外交部長吳釗燮主持，邀請駐台女性使節、行政院女性閣員、台灣企業女性代表、性別平等及環保領域學者專家，以及NGO及INGO領袖出席；友邦帛琉副總統及美國女性政要也會錄影致詞。

此外，今年線上國際論壇訂15日晚間8時30分舉行，主題為「氣候正義領袖論壇」，將邀請美洲、歐洲、亞洲等多位國際重量級貴賓與會，分為政治領袖論壇、專題演講及NGO領袖對談3大場次。

王雪虹表示，論壇每年的平行會議是各國公民社會交流推動性別平等及婦女賦權的重要國際場域，外交部也積極協助台灣非政府組織參與。

王雪虹說，活動期間，歡迎共同推動在婦權會推特@womensrightsTW發起的性平倡議活動，以 #TaiwanforHer、#Taiwan4ClimateJustice，進行網路線上串連，宣傳台灣推動性別平等成就，呼籲全球落實性別平等的永續發展目標。

2022台灣性別平等週系列活動資訊，可參考網站：https://www.tgew.org/。（編輯：郭無患）1110303