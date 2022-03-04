立委民團發聲 促政府處理假法扶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北4日電）民間司改會等團體今天指出，接獲申訴有協會藉著名稱與法律扶助基金會相近等情況，攔截弱勢民眾，讓他們使用國家免費法律扶助資源時產生障礙，呼籲相關機關積極處理，保護民眾不受「假法扶」欺騙。

民間司改會、財團法人法律扶助基金會與卡債自救會，今天與律師出身的民進黨立委黃世杰、時代力量立委邱顯智、國民黨立委李貴敏等人，在立法院召開記者會，說明有民眾遭「假法扶」欺騙情形。

財團法人民間司法改革基金會董事長林永頌說，司改會在關心人頭詐騙事件時，有當事人稱尋求法扶律師幫忙，覺得品質不好，而且還要收新台幣5萬元，但這與法扶基金會的服務情況根本不同，因為法扶基金會的窗口不會引介律師，扶助律師也不會收取費用。

黃世杰呼籲，法務部督促各律師公會，對於這類案件的處理，絕不能輕輕放下。

邱顯智表示，社會弱勢者碰到法律案件，竟然還被不肖律師、團體詐騙，令人心酸；針對這些不當行為的律師，除要加強宣導外，法院開庭時，檢察官或法官若察覺有異狀，也可以主動要求作相關處理，或通知律師公會處理。

李貴敏說，政府可撥一些宣傳費用，使真正的法扶基金會可以讓民眾在Google搜尋時，跳到最前面、第一時間就跑出來。（編輯：黃國倫）1110304