中常委選舉出現主席推薦名單？朱立倫否認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨今天舉行中常委選舉，媒體報導傳出有黨主席推薦候選人名單，引發黨內質疑。對此，黨主席朱立倫表示，沒有這名單；他的名單就是29位優秀、認真黨務，清清白白參選的中常委。

國民黨今天將舉行中常委選舉，40人候選角逐29個應選席次，競爭激烈。自由時報網站報導，除了換票聯盟、請客送禮、招待旅遊、買票等傳聞外，昨天還傳出有所謂黨主席朱立倫的推薦候選人名單，黨內有人質疑此舉違反黨務中立。

朱立倫上午到國民黨新北市黨部投票，他在接受訪問時表示，這次中常委選舉，他的名單就是29位能夠獲得黨代表認同、支持的中常委，最重要的是在過程中絕不能有任何賄選，賄選就撤銷資格，一定開除黨籍；他再次強調，他的名單就是29位優秀、認真黨務，清清白白參選的中常委。

至於是否已收集到中常委選舉的賄選證據，朱立倫指出，目前的確有一些證據，也歡迎有任何相關證據都送來黨中央，一定會嚴辦到底。

興達發電廠3日發生人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶，經濟部長王美花4日保證未來1年內不會再發生類似情況。朱立倫對此指出，總統蔡英文1日也向工商團體保證供電會穩定，結果3日大停電；這些保證都是空話，就算台電董事長每天下台，經濟部長下台都沒有用，因為關鍵問題是出在能源政策，這神仙來做的都沒辦法。

朱立倫表示，他非常贊同鴻海創辦人郭台銘所說，一定要跳開黨派，大家真正為台灣拚經濟，開能源會議，請蔡總統拋下意識形態，認真面對國際能源現狀與環境，大家好好討論。國民黨願意與郭台銘、民進黨各黨派，好好檢討台灣能源政策。

至於地方縣市自治條例禁制福島食品，遭行政院函告無效，朱立倫說，任何地方政府都有憲法、地方自治法給予的權限，包括對任何法令做更嚴格的規範，不管是在交通、食品、公共安全上，地方政府都有權限，中央政府不可以剝奪地方更嚴格的規定，國民黨執政的縣市，一定會拒絕任何核食，確保民眾安全。（編輯：郭無患）1110305