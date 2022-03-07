立院新會期召委選舉 以推舉方式綠藍各獲得8席

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立法院7日改選各委員會新會期召委，民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團各獲得8席。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇、范正祥、王承中、郭建伸台北7日電）立法院今天改選各委員會新會期召委，8個委員會都經過推舉方式產生召委，並未進行投票，最終民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團各獲得8席召委。

立法院新會期在2月25日開議，立法院8個常設委員會今天改選新會期召集委員。根據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。

由於召委可決定委員會議程，因此也是朝野黨團的兵家必爭之地。

外界關注攸關加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）議題及審查日本福島食品解禁行政命令的經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會的召委席次，今天以推舉方式產生。

立法院經濟委員會推舉民進黨立委邱志偉和國民黨立委謝衣鳯擔任召委。

立法院社會福利及衛生環境委員會推舉產生召委，由民進黨立委賴惠員和國民黨立委林為洲擔任召委。

立法院交通委員會以推舉方式，由民進黨立委林俊憲和國民黨立委洪孟楷擔任召委。

立法院教育及文化委員會推舉民進黨立委賴品妤和國民黨立委林奕華擔任召委。

立法院財政委員會推舉民進黨立委沈發惠和國民黨立委羅明才擔任召委。

立法院內政委員會推舉民進黨立委張宏陸和國民黨立委鄭天財擔任召委。

立法院司法及法制委員會透過推舉民進黨立委黃世杰和國民黨立委陳以信擔任召委。

立法院外交及國防委員會以推舉方式，由民進黨立委羅致政和國民黨立委江啟臣擔任召委。（編輯：郭無患）1110307