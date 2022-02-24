新會期綠拚2預算及2人事同意權 藍推37優先法案

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（中央社記者王揚宇、范正祥、王承中台北24日電）立法院新會期將於25日開議；對於欲推動的優先事項，民進黨團今天表示，要處理國營事業預算、總預算的解凍案及檢察總長人事同意權案等，也會請黨籍召委優先排審行政院送審的法案。

此外，國民黨今天舉行立法實務研討會，公布新會期的優先法案共37案，聚焦居住正義、減碳抗暖化、創富救低薪、學校顧食安、嚴禁新菸品、落實公民權等議題。

立法院新會期將於25日開議，由於這個會期是法案會期，外界關心朝野政黨將優先推動哪些議案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪指出，對民進黨團來說，有2個預算要處理，一個是國營事業預算，另一個則是中華民國111年度中央政府總預算的解凍案，這有1000、2000案。

柯建銘也說，還有2個人事同意權案也要處理，包括國家通訊傳播委員會有3個委員要補，以及檢察總長時間也到了。此外，還有很多法案分散在各委員會，會拜託民進黨籍召委，優先排審行政院送審的法案。

另外，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外界關注修法進度。民進黨團幹事長鄭運鵬近日表示，相關修法共計13項，目前已經通過9項，剩專利法、著作權法、商標法、數位通訊傳播法尚待審查。

國民黨今天舉行立法實務研討會，對於政府日前宣布開放日本福島5縣食品進口，國民黨新會期將持續關注食安議題，要求學校、教保服務機構供應的膳食，禁止使用核子事故地區產製的食材及食品。

值得關注的是，為保障勞工能獲得合理薪資，國民黨立法院黨團提出提高薪資執行特別條例、最低工資法草案等案。並推出房屋稅條例修正草案，提出囤房稅，針對多房者課徵不同稅率的房屋稅。另提出公民投票法部分條文修正草案，明定除由行政院提出的公投外，政府機關不得為正反意見的代表，並不得為公投案宣傳。

台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶則表示，民眾黨團重視勞動議題，希望勞動保障能夠更快落實。民眾黨立委蔡壁如今天回應媒體，提及法案推動時提及，礦業法、18歲公民權、動物保護法、環境與永續、世代正義等議題，都是民眾黨在推動的法案。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，黨團之前已召開記者會，說明這會期欲推動的優先法案，分為「美好生活、陽光政治、捍衛民主」3大主軸，包括檢討囤房稅制、制定侵害性私密影像防制條例、礦業法部分條文修正草案、修正公職人員財產申報法等22項法案。（編輯：林興盟）1110224