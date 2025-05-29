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立院司委會邀李俊俋專題報告 吳思瑤：尊重召委排案

2025/5/29 11:39（5/29 12:01 更新）
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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤29日受訪表示，尊重司法及法制委員會召委排案6月2日邀請監察院秘書長李俊俋等人專題報告，站在立委監督的職權，她尊重並樂見朝野對於監察院各機關，不分黨派一起嚴格檢視。中央社記者王揚宇攝 114年5月29日
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤29日受訪表示，尊重司法及法制委員會召委排案6月2日邀請監察院秘書長李俊俋等人專題報告，站在立委監督的職權，她尊重並樂見朝野對於監察院各機關，不分黨派一起嚴格檢視。中央社記者王揚宇攝 114年5月29日
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（中央社記者王揚宇台北29日電）監察院公務車涉私用風波引發討論。立法院司法及法制委員會6月2日將邀請監察院秘書長李俊俋等人專題報告。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，這些風波打擊監察院公信力，尊重召委的排案，站在立委監督的職權，她都尊重。

監察院秘書長李俊俋與監察委員蘇麗瓊遭質疑，疑似以公務車處理私事，引發外界關注。監察院副院長李鴻鈞5月28日說，立即啟動調查，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，至明年7月31日本屆任期屆滿為止。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，這一連串的風波，嚴重打擊監察院公信力、傷及監察院形象，李鴻鈞已出面向社會表達監察院會嚴格檢視、做一些禁止規範。

吳思瑤指出，監察院平常都是監督別人、整飭官箴，應當作為所有公務體系好的表率，然而這段時間的風波造成社會觀感不佳，令人遺憾，因此該檢討就檢討，各界就來正面觀察，監察院一定要拿出更好的正面表率給全體民眾。

媒體追問，立法院司法及法制委員會6月2日將邀請李俊俋等人列席就如何落實清廉政府及公務員瀆職的態樣與防制進行專題報告並備質詢，這是否在劍指監察院公務車事件。

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吳思瑤說，尊重國民黨立委、召委吳宗憲的排案，至於是否有什麼政治操作的可能性，6月2日的詢答就可以看的到，而她認為在野黨立委在這個時候，當然會就此議題來加以發揮，不過站在立委監督的職權上，「我們都尊重」。

吳思瑤表示，監察院也應當拿出更好的改革的方案、杜絕負面觀感，因此站在監督的角度，她樂見朝野對於監察院各機關，該符合國家法規、該進行的革新等，不分黨派一起嚴格檢視。（編輯：蘇志宗）1140529

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