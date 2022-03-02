吳斯懷如願進外交國防委員會 曾銘宗：若洩密就法辦

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（中央社記者王揚宇、王承中台北2日電）立法院7日將舉行召委選舉。國民黨立法院黨團今天完成新會期各常設委員會名單，因國民黨立委陳以信轉戰司法及法制委員會，黨內軍系不分區立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。

此外，依據各黨團在各委員會的席次推估，在沒有人投錯票的情況下，民進黨團至少會拿下8席召委；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，會尋求與其他在野黨合作的機會，盼將席次極大化。

立法院有8個常設委員會，各設有2席召集委員，因召委握有法案排審權，一向是兵家必爭之地。在上個會期的召委選舉，藍綠各拿下8席。

由於吳斯懷退役後、擔任立委前，曾經前往中國參加「中共孫中山紀念活動」，在台下聽中國共產黨中央委員會總書記習近平致詞，立場引發外界質疑，他擔任不分區立委後，能否進入外交及國防委員會，始終是外界關注焦點。而吳斯懷過去4個會期都未能進入外交及國防委員會。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天接受媒體聯訪時表示，吳斯懷有國防專業，他要問民進黨，為什麼怕吳斯懷進外交及國防委員會，還是委員會中有什麼見不得人的事情。他相信國防部長邱國正也不會反對吳斯懷到外交及國防委員會，現在這個局勢更需要有國防專業立委到委員會監督。

曾銘宗指出，若吳斯懷未來洩密，或做了對不起國家的事，該法辦就法辦。國民黨是有制度的政黨，尊重制度，吳斯懷擁有國防專業，又是按照黨團的制度走，當然可以進外交及國防委員會。假設吳斯懷去做得不好，或有違法，就移送法辦，質疑民進黨到底在怕什麼。

此外，立法院7日將舉行新會期8個常設委員會召委選舉，根據各黨團在各委員會的席次來看，在沒有人跑票或投錯票等情況下，民進黨團手中已握有8席召委，而在社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會，其他在野黨若將票投給民進黨團所推人選，民進黨團有機會拚抽籤搶第2席召委，形成「3抽2」局面。

據了解，可能擔任召委的民進黨立委，包括內政委員會張宏陸、經濟委員會邱志偉、財政委員會沈發惠、教育及文化委員會賴品妤、交通委員會林俊憲、司法及法制委員會黃世杰、衛環委員會賴惠員。不過，目前仍在討論中，尚未定案。外交及國防委員會召委，羅致政與王定宇協調中。

對於召委選舉，鄭運鵬接受中央社記者訪問時指出，會尋求與其他2個在野黨的合作機會，讓召委席次極大化，基本上目前已經有8席，如果在經濟、衛環委員會與其他在野黨合作，還有可能抽籤，反之，連抽籤的機會都沒有。

此外，國民黨立法院黨團今天完成新會期各常設委員會的名單，曾銘宗、首席副書記長李德維則分別禮讓出財政、教育及文化委員會的席次，轉戰司法及法制、內政委員會。

曾銘宗禮讓出來的財委會席位，由國民黨立委李貴敏、陳玉珍及翁重鈞進行抽籤，最後李貴敏中籤，續留財政委員會。

而有關各常設委員會的召委人選，有部分國民黨立委有表達意願，黨團人士指出，如溫玉霞希望擔任外交及國防委員會召委、洪孟楷擔任交通委員會召委，但目前都還在協調中，尚未定案。（編輯：蘇龍麒）1110302