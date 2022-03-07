中常委選風引質疑 國民黨：將成立選制改革小組

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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨中常委選舉選風備受關注，國民黨今天表示，將成立中常委選制改革小組，擬定未來中常委選舉制度採分區制，具有公職或民代身分者至少過半，以及適當降低席次等改革方向。

國民黨在5日完成中常委選舉，競選連任的23位現任中常委，有19人連任成功。這次選舉中，傳出許多候選人組成換票聯盟，衍生送禮等爭議，選風備受關注。

國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，國民黨主席朱立倫今天邀集黨內一級主管討論此次中常委選舉過程所衍生的問題，會中做出結論，成立中常委選制改革小組，將由秘書長黃健庭召集針對三項具體的改革方向來推動。分別是未來中常委選舉制度採分區制，中常會具有公職或民代身分者需至少要過半，以及適當降低中常委席次。

國民黨表示，改革方案將經過改革小組充分並廣泛的討論，期待能讓相關的選舉制度更健全、更完善，杜絕選舉過程中的爭議，並讓中常會的組成能展現黨員意志、符合社會民意。

另外，國民黨也指出，針對中常委選舉檢舉案件，考紀會將依程序積極主動查辦，沒有時間、沒有上限，若屬實就取消當選資格。（編輯：林興盟）1110307