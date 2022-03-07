藍營智庫：台灣豬無法出口美日 政府應進行談判

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（中央社記者王承中台北7日電）國家政策研究基金會今天表示，台灣養豬場數再創新低，背後問題在於台灣豬肉出口受挫。蔡政府全力為美國萊豬與日本核食護航，但台灣豬肉至今仍無法出口美日，政府應比照國際慣例，與美日進行經貿談判。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天發布新聞稿指出，台灣養豬場數再創新低，小型養豬場豬農離牧潮問題日趨嚴重，背後最大的問題在於台灣豬肉出口受挫。蔡政府全力為美國萊豬與日本核食護航，台灣豬肉至今仍無法出口美日，政府卻不敢要求兩國解禁。

國政基金會表示，根據中華民國養豬協會的資料，毛豬產值自1986年起已超過稻米，躍居農畜產品單項產值的第一位。依據農委會的出版的「養豬頭數調查報告」，台灣毛豬1997年出口量27.2萬噸，金額達15.5億美元，其中絕大多數銷往日本，曾為全球第二大豬肉出口國。

國政基金會指出，無奈於1997年3月爆發口蹄疫，許多豬農退出市場，台灣豬出口受挫。2020年世界動物衛生組織（OIE）終於認定，台灣生鮮豬肉可重啟外銷，但過去最大的出口市場日本，至今仍無法出口。

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國政基金會說，台灣豬肉品質極佳，但生產成本較高，應以高階市場為主軸，日本及歐美就是最好的目標市場。面對萊豬與核食爭議，應比照國際慣例，與美國與日本進行全面的經貿談判，爭取台灣最大的利益。

國政基金會表示，日方要求台灣開放福島周邊地區食品進口，而台灣在防範豬瘟成效極佳，管制比日本還要好，可藉由談判要求日本應恢復台灣豬肉進口，並協助加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等。但蔡政府卻一味的討好日本，片面解禁核食，錯失為豬農爭取權益。（編輯：蘇志宗）1110307