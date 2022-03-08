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立委建議派醫療團助烏克蘭難民 吳釗燮：不排除

2022/3/8 10:42
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（中央社記者王揚宇台北8日電）俄烏戰爭引發國際關注。民進黨立委王定宇今天質詢說，政府有無計畫派遣醫療團協助難民；外交部長吳釗燮指出，收容難民的國家有提出需求時，「我們才會去組織、我們沒有排除」。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

王定宇質詢時提到，俄羅斯侵略烏克蘭，台灣對烏克蘭提出多項援助，但是否有計畫組織醫療團隊去難民營，幫助逃到波蘭的烏克蘭難民，政府的態度為何。

吳釗燮回應，要等到收容難民的國家，有提出需求時，「我們才會去組織、我們沒有排除」。

王定宇也問到，目前在台灣有數百名烏克蘭人，是否有可能開放他們在波蘭的親友，來台短期居留，等家鄉局勢穩定後再作進一步處理。吳釗燮表示，這當然有可能，外交部也在協調中，如果指揮中心對於探親有一部分的開放，外交部會用專案方式進行，正積極檢討中。

此外，王定宇說，保護生命的個人裝備，例如頭盔、防彈背心等，有沒有可能送到波蘭，由波蘭跟烏克蘭政府統一分配；吳釗燮表示，這種可能性可能會有，但要了解烏克蘭政府急需的是什麼、台灣能提供的是什麼。

王定宇也問，是否有可能提供彈藥、武器裝備給烏克蘭；國防部長邱國正說，這過於敏感，這要斟酌。（編輯：趙蔚蘭）1110308

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